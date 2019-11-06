Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Das Kuckucksei

Folge 20: Das Kuckucksei

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bobs alter Freund Clive, ein hartgesottener Trinker, wird von seiner Frau zu Hause rausgeworfen und bittet für ein paar Tage um Unterkunft. Trotz Margarets Einwänden gibt Bob nach, und Clive macht es sich bei Bob und Margaret gemütlich. Margarets Aufmerksamkeit ist jedoch zeitweilig durch ihren Praktikanten Nathan, einen jungen Studenten, absorbiert. Clive, der auf die gute Beziehung zwischen Bob und Margaret neidisch ist, will Bob, wegen des jungen Praktikanten eifersüchtig machen ... Rechte: Your Family Entertainment

