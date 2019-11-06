Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob & Margaret

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Shopping

Bob & Margaret

Folge 5: Shopping

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bob und Margaret beschließen - entsetzt über die Höhe ihrer Ausgaben für Lieferservice und teure Delikatessenläden - einen Großeinkauf in einem Billig-Supermarkt zu machen. Im Supermarkt begegnen sie unter anderem einem resignierten Filialleiter im Pinguin-Kostüm, einem Einkaufswagen-Dieb und den beiden stadtbekannten Ganoven Beany und Boney. Wird dieser Einkauf ein bleibendes Erlebnis für die beiden werden? Rechte: Your Family Entertainment

Bob & Margaret

Bob & Margaret

Alle 1 Staffeln und Folgen