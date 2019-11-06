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Bob & Margaret

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
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Die Geschichte von den zwei Zahnärzten

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Bob & Margaret

Folge 1: Die Geschichte von den zwei Zahnärzten

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Margaret bricht sich beim Frühstück einen Zahn ab. Schuld ist Bob, der ihr statt Müsli versehentlich harte Hunde-Kekse in die Schüssel getan hat. Trotzdem erklärt er ihr, dass er sie in nächster Zeit nicht behandeln kann, weil er keinen Termin mehr frei hat. Unverhofft hat ein neuer, junger Zahnarzt direkt gegenüber von Bob eine schicke, moderne Zahnarztpraxis aufgemacht. Bob befällt die Panik, denn Dr. Stanway macht ihm nicht nur seine Sprechstundenhilfe Dorothy abspenstig ... Rechte: Your Family Entertainment

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Bob & Margaret

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