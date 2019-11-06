Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Dinner mit FreundenJetzt ohne Werbung streamen
Bob & Margaret
Folge 10: Dinner mit Freunden
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nachdem es vorher immer anders herum war, sind Bob und Margaret endlich auch einmal bei Neil und Moira zum Abendessen eingeladen - glauben sie zumindest. Denn statt eines leckeren Abendessens wird ihnen lediglich billiger Wein mit ein paar Erdnüssen serviert. Anschließend werden Bob und Margaret gezwungen, ein Brettspiel zu spielen, bei dem Moral und Anstand der Mitspieler geprüft werden ... Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Bob & Margaret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Your Family Entertainment