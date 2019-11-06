Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Bob & Margaret
Folge 11: Der Zahnarzt-Kongress
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei einem Zahnarztbesuch wird Bob von seinem wesentlich erfolgreicheren Studienkollegen Bernard behandelt. Der überredet ihn, am jährlichen Zahnarzt-Kongress teilzunehmen. Bob lässt sich breit schlagen. Doch während Margaret sich schon ausgelassen auf den First-Class-Flug zum Kongress freut, zittert Bob der Rede entgegen, die er versprochen hat zu halten ... Rechte: Your Family Entertainment
Bob & Margaret
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Your Family Entertainment