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Bob & Margaret

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
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Süßes oder Saures

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Bob & Margaret

Folge 12: Süßes oder Saures

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bobs verstorbener Vater hatte an Halloween Geburtstag. Aus diesem Grund möchte seine Mutter mit Bob das Grab besuchen. Allerdings ist Bob nicht besonders begeistert von dieser Idee. Und dann kriegt er auch noch eine Einladung zur Beerdigung eines Schulfreundes - an den sich Bob nur leider nicht erinnern kann ... Rechte: Your Family Entertainment

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Bob & Margaret

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