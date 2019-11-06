Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Süßes oder SauresJetzt ohne Werbung streamen
Bob & Margaret
Folge 12: Süßes oder Saures
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bobs verstorbener Vater hatte an Halloween Geburtstag. Aus diesem Grund möchte seine Mutter mit Bob das Grab besuchen. Allerdings ist Bob nicht besonders begeistert von dieser Idee. Und dann kriegt er auch noch eine Einladung zur Beerdigung eines Schulfreundes - an den sich Bob nur leider nicht erinnern kann ... Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Bob & Margaret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment