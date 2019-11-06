Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
NachbarnJetzt ohne Werbung streamen
Bob & Margaret
Folge 13: Nachbarn
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Neben Bob und Margaret ziehen Amerikaner ein. Anfangs verstehen sie sich eigentlich ganz gut mit den neuen Nachbarn. Aber bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch bemerkt man dann doch gewisse kulturelle Unterschiede ... Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Bob & Margaret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment