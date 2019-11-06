Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Bob & Margaret
Folge 14: Unter Verdacht
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Beim Einkauf im Backwarengeschäft vergisst Margaret, eine Tüte Streusel zu bezahlen und wird prompt als Ladendiebin verhaftet. Der ambitionierte Kommissar und sein abenteuergieriges Team mutmaßen beim Verhör auf dem örtlichen Polizeirevier, dass Margaret eine gesuchte Terroristin ist, die auch schon die Kinderbekleidungsboutique in Brand gesteckt hat ... Rechte: Your Family Entertainment
