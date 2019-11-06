Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bob & Margaret

Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Joyn Plus
Unter Verdacht

Unter VerdachtJetzt ohne Werbung streamen

Bob & Margaret

Folge 14: Unter Verdacht

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Beim Einkauf im Backwarengeschäft vergisst Margaret, eine Tüte Streusel zu bezahlen und wird prompt als Ladendiebin verhaftet. Der ambitionierte Kommissar und sein abenteuergieriges Team mutmaßen beim Verhör auf dem örtlichen Polizeirevier, dass Margaret eine gesuchte Terroristin ist, die auch schon die Kinderbekleidungsboutique in Brand gesteckt hat ... Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Bob & Margaret

Bob & Margaret

Alle 1 Staffeln und Folgen