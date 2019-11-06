Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Bob & Margaret
Folge 15: Nur keine Umstände
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Margaret ist ganz aufgeregt mit Einkäufen und der Bestellung von Theaterkarten beschäftigt: Ihre Eltern kommen übers Wochenende zu Besuch. Nachdem Bob deren ausschweifende Reisebeschreibungen auf dem Anrufbeantworter erleiden musste, treffen sie schließlich ein. Tony und Maureen sind wie immer, voller Ehrfurcht und Bewunderung für ihren Schwiegersohn Bob, und vor allem überaus dankbar, dass er "ihr kleines Mädchen" geheiratet hat ... Rechte: Your Family Entertainment
