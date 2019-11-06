Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Kummer mit Mummy

Folge 16: Kummer mit Mummy

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bob ist sehr besorgt, als er vom Tod der besten Freundin seiner Mutter erfährt. Wie wird sie ohne Pearl zurecht kommen, alleine in dem großen Haus ? Bobs Geschwister, Peter und Susan, plädieren dafür, Mummy in ein Heim zu geben. Schließlich würde der Verkauf des Elternhauses eine Menge Geld einbringen ... Rechte: Your Family Entertainment

