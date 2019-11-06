Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Bob & Margaret
Folge 16: Kummer mit Mummy
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bob ist sehr besorgt, als er vom Tod der besten Freundin seiner Mutter erfährt. Wie wird sie ohne Pearl zurecht kommen, alleine in dem großen Haus ? Bobs Geschwister, Peter und Susan, plädieren dafür, Mummy in ein Heim zu geben. Schließlich würde der Verkauf des Elternhauses eine Menge Geld einbringen ... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Your Family Entertainment