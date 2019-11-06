Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Folge 19: Dr. Tod

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Unglücklicherweise stirbt einer von Bobs Patienten während der Behandlung - selbstverständlich an den Folgen eines natürlichen Todes. Doch der Chefredakteur des lokalen Blättchens, für den jede reißerische Story gut genug ist, greift den Fall auf und nominiert Bob zu " Dr. Tod ". Radio und Fernsehen übernehmen die Sensationsgeschichte, was für Bobs Praxis natürlich Gift ist! Die Patienten bleiben aus, Bob steht vor dem Ruin. Zu allem Unglück weigert sich die zahnärztliche Vereinigung, ihn zu unterstützen, und entzieht ihm sogar die Zulassung ... Rechte: Your Family Entertainment

