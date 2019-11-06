Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob & Margaret

Staffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Ein neues Leben

Bob & Margaret

Folge 22: Ein neues Leben

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Anlässlich eines bizarren Treffens der Fußpflegervereinigung lernen Bob und Margaret ein Paar kennen, das ganz begeistert von ihrem neuen Wohnort ist: " Wordsworth Shakespeare ", eine Gemeinschaft, die in futuristischer Architektur in der Nähe Londons eine bessere Welt und ihren Bewohnern ein angenehmeres Leben schaffen möchte. Die Fishs bleiben skeptisch, doch als Bob das Werbe-Video gesehen hat, ist auch er Feuer und Flamme. Er arrangiert für sich und die zögerliche Margaret berufliche Vorstellungsgespräche in der neuen Gemeinschaft ... Rechte: Your Family Entertainment

