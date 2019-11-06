Staffel 1Folge 22vom 06.11.2019
Ein neues LebenJetzt ohne Werbung streamen
Bob & Margaret
Folge 22: Ein neues Leben
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Anlässlich eines bizarren Treffens der Fußpflegervereinigung lernen Bob und Margaret ein Paar kennen, das ganz begeistert von ihrem neuen Wohnort ist: " Wordsworth Shakespeare ", eine Gemeinschaft, die in futuristischer Architektur in der Nähe Londons eine bessere Welt und ihren Bewohnern ein angenehmeres Leben schaffen möchte. Die Fishs bleiben skeptisch, doch als Bob das Werbe-Video gesehen hat, ist auch er Feuer und Flamme. Er arrangiert für sich und die zögerliche Margaret berufliche Vorstellungsgespräche in der neuen Gemeinschaft ... Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Bob & Margaret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Your Family Entertainment