Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
Bob & Margaret
Folge 23: Kleine Geheimnisse
21 Min.Ab 12
Margaret behandelt eine entfernte Bekannte und lässt sich dazu überreden, eine Art Tupperware-Party für sich und ihre Freundinnen zu organisieren. Doch schon bei der Vorbereitung hat Margaret Schwierigkeiten, überhaupt jemanden dafür zu begeistern. So finden sich am Partyabend auch nur eine Handvoll Bekannter bei Margaret ein. Erschreckt muss sie dazu noch feststellen, dass es sich bei dieser Veranstaltung um eine Verkaufsshow für weiblichen Erotikbedarf handelt ...
