Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bob & Margaret

Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
Joyn Plus
Kleine Geheimnisse

Kleine GeheimnisseJetzt ohne Werbung streamen

Bob & Margaret

Folge 23: Kleine Geheimnisse

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Margaret behandelt eine entfernte Bekannte und lässt sich dazu überreden, eine Art Tupperware-Party für sich und ihre Freundinnen zu organisieren. Doch schon bei der Vorbereitung hat Margaret Schwierigkeiten, überhaupt jemanden dafür zu begeistern. So finden sich am Partyabend auch nur eine Handvoll Bekannter bei Margaret ein. Erschreckt muss sie dazu noch feststellen, dass es sich bei dieser Veranstaltung um eine Verkaufsshow für weiblichen Erotikbedarf handelt ... Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Bob & Margaret

Bob & Margaret

Alle 1 Staffeln und Folgen