Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Bob & Margaret
Folge 24: Auf nach Holland
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Margaret beteiligt sich an einem Wettbewerb und gewinnt den ersten Preis: Eine Fahrradtour durch Holland! Überrascht muss sie allerdings feststellen, dass Bob nicht sehr begeistert von der Reise ist und alle möglichen Ausflüchte sucht. Schließlich muss Bob zugeben, dass er gar nicht Fahrrad fahren kann! Margaret ist sauer und nimmt statt ihrem Mann ihre Freundin Cathy mit auf die Tour. Doch in Holland radelt Margaret mit flegelhaften Singles und findet alles nur schrecklich. Währenddessen entscheidet Bob in seiner Einsamkeit, endlich seine Ängste zu überwinden und Fahrrad fahren zu lernen ... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Your Family Entertainment