Staffel 1Folge 25vom 06.11.2019
Folge 25: Margaret auf Sendung

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Margaret hat jetzt eine eigene Ratgebersendung, " Mein Fuß tut weh!", beim örtlichen Radiosender. Am ersten Tag ist sie sehr nervös, und da kaum jemand anruft, spricht sie über ihre Lieblings-Currybude. Deren Besitzer ist über die unverhoffte Schleichwerbung hocherfreut und lädt Bob und Margaret prompt zum Essen ein. Bob seinerseits bringt diese Reaktion auf eine glänzende Idee: Er übernimmt von nun an das 'Product Placement' für Margarets Sendung ... Rechte: Your Family Entertainment

