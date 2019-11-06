Staffel 1Folge 25vom 06.11.2019
Margaret auf SendungJetzt ohne Werbung streamen
Bob & Margaret
Folge 25: Margaret auf Sendung
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Margaret hat jetzt eine eigene Ratgebersendung, " Mein Fuß tut weh!", beim örtlichen Radiosender. Am ersten Tag ist sie sehr nervös, und da kaum jemand anruft, spricht sie über ihre Lieblings-Currybude. Deren Besitzer ist über die unverhoffte Schleichwerbung hocherfreut und lädt Bob und Margaret prompt zum Essen ein. Bob seinerseits bringt diese Reaktion auf eine glänzende Idee: Er übernimmt von nun an das 'Product Placement' für Margarets Sendung ... Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Bob & Margaret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Your Family Entertainment