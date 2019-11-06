Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob & Margaret

Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Der Kunstgriff

Bob & Margaret

Folge 26: Der Kunstgriff

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Auf dem Trödelmarkt kauft Bob seinen Nachbarn ein billiges Gemälde ab, mehr aus Mitleid wegen ihrer finanziellen Schwierigkeiten als aus Interesse an Malerei. Er hängt das Bild in die Praxis, um seinen Arbeitsplatz endlich ein wenig netter zu gestalten. Als ein Patient das Gemälde sieht und einen Riesenwirbel darum macht, wird Bob neugierig und versucht mehr darüber herauszufinden ... Rechte: Your Family Entertainment

Bob & Margaret

Bob & Margaret

