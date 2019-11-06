Staffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Bob & Margaret
Folge 26: Der Kunstgriff
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Auf dem Trödelmarkt kauft Bob seinen Nachbarn ein billiges Gemälde ab, mehr aus Mitleid wegen ihrer finanziellen Schwierigkeiten als aus Interesse an Malerei. Er hängt das Bild in die Praxis, um seinen Arbeitsplatz endlich ein wenig netter zu gestalten. Als ein Patient das Gemälde sieht und einen Riesenwirbel darum macht, wird Bob neugierig und versucht mehr darüber herauszufinden ... Rechte: Your Family Entertainment
Copyrights:© Your Family Entertainment