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Bob & Margaret

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
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Ein Abend zu Hause

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Bob & Margaret

Folge 3: Ein Abend zu Hause

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Abend zu Hause und es gibt absolut nichts im Fernsehen. Unweigerlich kommen Bob und Margaret auf ihr "Lieblingsthema": Kinder oder keine Kinder? Letztendlich entscheiden sie sich für einen gemütlich-romantischen Abend mit Video und Pizza. Gerade als die Pizza geliefert wird, erhalten sie per Telefon eine Essenseinladung von Henry und Judy, die vor kurzem ein Baby bekommen haben ... Rechte: Your Family Entertainment

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Bob & Margaret

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