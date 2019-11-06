Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bob & Margaret

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der Einbruch

Der EinbruchJetzt ohne Werbung streamen

Bob & Margaret

Folge 4: Der Einbruch

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Während Bob und Margaret ihren Schönheitsschlaf halten, steigen die Einbrecher Beany und Boney in ihr Haus ein. Die diebischen Gesellen lassen Fernseher, Videorekorder, Mikrowelle und die elektrische Zahnbürste mitgehen. Da die Polizei wenig Interesse an diesem Einbruch zeigt, versucht Bob das ihm angetane Leid auf andere Weise auszugleichen: Neben dem Sachschaden möchte er auch noch Schadensersatz für seelisches Leid bei der Versicherung geltend machen ... Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Bob & Margaret

Bob & Margaret

Alle 1 Staffeln und Folgen