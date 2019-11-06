Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Bob & Margaret
Folge 4: Der Einbruch
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Während Bob und Margaret ihren Schönheitsschlaf halten, steigen die Einbrecher Beany und Boney in ihr Haus ein. Die diebischen Gesellen lassen Fernseher, Videorekorder, Mikrowelle und die elektrische Zahnbürste mitgehen. Da die Polizei wenig Interesse an diesem Einbruch zeigt, versucht Bob das ihm angetane Leid auf andere Weise auszugleichen: Neben dem Sachschaden möchte er auch noch Schadensersatz für seelisches Leid bei der Versicherung geltend machen ... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Your Family Entertainment