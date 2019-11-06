Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Bob & Margaret
Folge 6: Verlorene Liebesmüh
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Wunsch nach einer Gehaltserhöhung führt zum Streit zwischen Bob und seiner Sprechstundenhilfe Penny. Als Bob nicht nachgibt, kündigt diese, um künftig bei einem Blumenhändler zu arbeiten. Bob muss Margaret um Hilfe bitten - das Chaos in seiner Praxis ist somit vorprogrammiert ... Rechte: Your Family Entertainment
Bob & Margaret
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Your Family Entertainment