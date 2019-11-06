Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bob & Margaret

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Joyn Plus
Verlorene Liebesmüh

Verlorene LiebesmühJetzt ohne Werbung streamen

Bob & Margaret

Folge 6: Verlorene Liebesmüh

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Wunsch nach einer Gehaltserhöhung führt zum Streit zwischen Bob und seiner Sprechstundenhilfe Penny. Als Bob nicht nachgibt, kündigt diese, um künftig bei einem Blumenhändler zu arbeiten. Bob muss Margaret um Hilfe bitten - das Chaos in seiner Praxis ist somit vorprogrammiert ... Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Bob & Margaret

Bob & Margaret

Alle 1 Staffeln und Folgen