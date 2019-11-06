Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
FerienJetzt ohne Werbung streamen
Bob & Margaret
Folge 7: Ferien
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bob und Margaret planen, in die Ferien zu fliegen. Nur zögerlich bringen die beiden ihre Hunde William und Elizabeth in eine Hundepension, die an das Szenario eines Horrorfilms erinnert. Am nächsten Tag erreicht das verschlafene und überreizte Paar gerade noch seinen Flieger. Doch damit nicht genug: Während des Fluges entpuppen sich eine Nonne, ein Rabbi und ein Mönch als Flugzeugentführer ... Rechte: Your Family Entertainment
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Bob & Margaret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Your Family Entertainment