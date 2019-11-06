Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bob & Margaret

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Ferien

FerienJetzt ohne Werbung streamen

Bob & Margaret

Folge 7: Ferien

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bob und Margaret planen, in die Ferien zu fliegen. Nur zögerlich bringen die beiden ihre Hunde William und Elizabeth in eine Hundepension, die an das Szenario eines Horrorfilms erinnert. Am nächsten Tag erreicht das verschlafene und überreizte Paar gerade noch seinen Flieger. Doch damit nicht genug: Während des Fluges entpuppen sich eine Nonne, ein Rabbi und ein Mönch als Flugzeugentführer ... Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Bob & Margaret

Bob & Margaret

Alle 1 Staffeln und Folgen