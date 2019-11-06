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Bob & Margaret

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
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Um Peter's Willen

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Bob & Margaret

Folge 8: Um Peter's Willen

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bobs Bruder Peter ist ein erfolgreicher Fernsehkoch. Eines Abends sind Bob und Margaret bei Peter und seiner Frau eingeladen. Peter erzählt davon, dass er für seine Koch-Show nach Indien müsse, und schwatzt Bob und Margaret seine beiden Kinder auf. Die Kinder erweisen sich als echte Nervensägen. Alles eskaliert, als die beiden Gören ihren Vater im Fernsehen zusammenbrechen sehen ... Rechte: Your Family Entertainment

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Bob & Margaret

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