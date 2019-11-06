Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Flitterwochen zu ViertJetzt ohne Werbung streamen
Bob & Margaret
Folge 9: Flitterwochen zu Viert
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Um ihre Beziehung aufzupeppen, beschließen Bob und Margaret zu dem Hotel zu fahren, in welchem sie ihre Flitterwochen verbracht haben. Doch bevor sie aufbrechen, taucht Bobs netter, aber anstrengender Cousin Melvin mit seiner Frau Cookie bei ihnen auf. Und prompt können Bob und Margaret nicht mehr verhindern, dass sie ihre zweiten Flitterwochen zu viert erleben müssen ... Rechte: Your Family Entertainment
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Bob & Margaret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment