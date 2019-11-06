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Bob's Beach

Bob und der Riesenbaum

Staffel 1Folge 44vom 06.11.2019
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Bob's Beach

Folge 44: Bob und der Riesenbaum

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Bob und Montego entdecken auf einem Schiffswrack eine Schatzkiste. In der Kiste befinden sich seltsam leuchtende Samen. Als sie die Samen einpflanzen, wachsen daraus riesige Pflanzen. Doch wo führen die hin? Rechte: Your Family Entertainment

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