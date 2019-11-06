Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Body Check
Folge 1
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Body Check" begleitet diesmal den berühmtesten Schönheitschirurgen Hollywoods, Dr. Robert Ray alias "Dr. 90210". Unter seinen Händen entstehen perfekt geformte Körper. Der Arzt, der schon seine eigene TV-Show hat, führt durch seine Praxis und seine Acht-Millionen-Dollar-Villa. Außerdem werden die neusten Wellnesstrends getestet und die effektivsten Trainingsmethoden vorgestellt. Rechte: SIXX
Body Check
Genre:Gesundheit, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SIXX