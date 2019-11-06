Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
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Body Check
Folge 10: Folge 10
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der menschliche Körper ist zu beeindruckenden Dingen in der Lage: Wir können bereits als Babys schwimmen, und es gibt uns in dünn, dick sowie in großer Hitze und in eisiger Kälte. Allerdings gehört so manches, was wir über den Körper wissen, in den Bereich der Mythen. Zudem: die wahrscheinlich außergewöhnlichste Frau der Welt! Sie sieht aus wie ein volltätowierter, gehörnter Teufel und ist dabei eine Kämpferin für Frauenrechte und gegen häusliche Gewalt. Rechte: SIXX
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Body Check
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Genre:Gesundheit, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SIXX