Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Body Check

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 10

Folge 10Jetzt ohne Werbung streamen

Body Check

Folge 10: Folge 10

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der menschliche Körper ist zu beeindruckenden Dingen in der Lage: Wir können bereits als Babys schwimmen, und es gibt uns in dünn, dick sowie in großer Hitze und in eisiger Kälte. Allerdings gehört so manches, was wir über den Körper wissen, in den Bereich der Mythen. Zudem: die wahrscheinlich außergewöhnlichste Frau der Welt! Sie sieht aus wie ein volltätowierter, gehörnter Teufel und ist dabei eine Kämpferin für Frauenrechte und gegen häusliche Gewalt. Rechte: SIXX

Alle Staffeln im Überblick

Body Check

Body Check

Alle 1 Staffeln und Folgen