Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Folge 11Jetzt ohne Werbung streamen
Body Check
Folge 11: Folge 11
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Glänzendes Haar durch intensives Bürsten, strahlend weiße Zähne mit Backpulver - wer nicht jede Menge Geld für teure Kosmetik loswerden will, setzt auf alte Weisheiten. "Body Check" präsentiert die Top 7 der Schönheitslügen. Weitere Themen: Strähnchentest / "Mami-Makeover" / Dr. Know Mundgeruch / Rote Nägel vs. Nude Look / Umstyling auf dem Land Rechte: SIXX
Alle Staffeln im Überblick
Body Check
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Gesundheit, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SIXX