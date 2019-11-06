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Body Check

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
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Folge 12

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Body Check

Folge 12: Folge 12

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Unser Körper meldet sich meist ungefragt und bringt uns manchmal ganz schön in Verlegenheit, zum Beispiel mit Rotwerden. Aber er hilft uns auch durch kleine Tricks beim Hören, Sehen und schneller Wachwerden. Bloß wie? Und: Das größte Model der Welt / Ratgeber: Welcher BH passt zu welchem Sommerkleid? / Umstyling auf dem Land / Über die richtige Körperhaltung im Büro am Schreibtisch / "Mami-Makeover" (2) Rechte: SIXX

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Body Check

Body Check

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