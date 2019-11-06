Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Body Check
Folge 13
44 Min.Ab 12
Ausgiebig Sonnenbaden - das gehört zum Sommer dazu. Aber was wir unserem größten Organ, der Haut, damit antun, daran denkt niemand. Die Zahl der Hautkrebs-Erkrankungen nimmt in Deutschland immer mehr zu. Schuld daran ist der falsche Umgang mit der Sonne. "Body Check" präsentiert die Top 6 der größten Bräunungs-Irrtümer. Weitere Themen u. a.: Anti-Schwitz-Test / Bodypuzzle Mund / Mein Leben als Magersüchtige Rechte: SIXX
