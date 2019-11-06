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Body Check

Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
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Folge 14

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Body Check

Folge 14: Folge 14

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Können Sie sich vorstellen, dass Sie heißes und kaltes Wasser nicht mehr unterscheiden können oder, dass Sie Schmerz an einer Plastikhand fühlen? Manchmal lassen uns unsere Sinne ganz schön im Stich. Was dabei rauskommen kann, zeigt "Body Check". Rechte: SIXX

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