Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
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Body Check
Folge 14: Folge 14
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Können Sie sich vorstellen, dass Sie heißes und kaltes Wasser nicht mehr unterscheiden können oder, dass Sie Schmerz an einer Plastikhand fühlen? Manchmal lassen uns unsere Sinne ganz schön im Stich. Was dabei rauskommen kann, zeigt "Body Check". Rechte: SIXX
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Body Check
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Genre:Gesundheit, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SIXX