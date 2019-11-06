Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Body Check
Folge 15
45 Min.Ab 12
Heute präsentiert "Body Check" wieder mal Wissenswertes und Überraschendes rund um den menschlichen Körper. Themen sind u. a. die Top 7 der Gesundheitsmythen, die uns tagtäglich ein schlechtes Gewissen bereiten: Spinat macht stark, vom Fernsehen bekommt man viereckige Augen, Knabbern schadet den Zähnen. Viele Gesundheitstipps und Ernährungsratschläge beruhen oft nur auf Hörensagen. Darunter viele gut gemeinte Volksweisheiten, die schon längst widerlegt sind. Was ist dran an den gut gemeinten Tipps, den Gesundheits-Mythen? Außerdem: Schlank werden mit Schwangerschaftshormonen - was verspricht die neue Hollywood-Hormondiät? Rechte: SIXX
Genre:Gesundheit, Medizin
