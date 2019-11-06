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Body Check

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
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Folge 2

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Body Check

Folge 2: Folge 2

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sushi ist nicht nur voll im Trend, sondern auch der Inbegriff von gesunder und gleichzeitig fettarmer Ernährung. Doch das stimmt nicht immer! Welche Fettfallen gibt es unter den eigentlich gesunden Lebensmitteln? "Body Check" zeigt die Top Sieben. Außerdem im Test: die Lieblingshose für jedermann, die Jeans. Sie wird auf Alltagstauglichkeit erprobt. Und halten die verschiedenen Modelle, wie die Jeans mit dem Schlankmacher-Effekt, was sie versprechen? Rechte: SIXX

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Body Check

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