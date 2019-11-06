Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
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Body Check
Folge 4: Folge 4
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Stimmt es oder stimmt es nicht? "Body Check" macht das Experiment: Entspricht das Gewicht der Nahrungszunahme der Zunahme vom Körpergewicht? Zudem: Emo-Science-Glück: Drei Kandidaten lernen bei Versuchen, Glücksgefühle und Zufriedenheit zu erleben. Und: Drei neuartige exotische Wellness-Massagen im Test. Rechte: SIXX
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Body Check
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Gesundheit, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SIXX