Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5Jetzt ohne Werbung streamen
Body Check
Folge 5: Folge 5
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Laut einer aktuellen Studie nehmen Paare an Gewicht zu, sobald sie zusammenziehen. Liebe geht also durch den Magen und direkt auf die Hüften! Stimmt das wirklich, entspricht diese These der Realität? "Body Check" hat nachgefragt. Weitere Themen u. a.: Kosmetikschrank-Test / Teuer contra billig. Rechte: SIXX
Alle Staffeln im Überblick
Body Check
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Gesundheit, Medizin
Altersfreigabe:
12