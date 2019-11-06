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Body Check

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
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Folge 6

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Body Check

Folge 6: Folge 6

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das sixx-Magazin "Body Check" zeigt die neuesten Enthaarungsmethoden. Nadine und Jenny erproben sie für uns zum ersten Mal. Zudem: Warum knurrt eigentlich unser Magen? Und der Nationenkampf geht weiter: Diesmal konkurrieren die verschiedenen Saunatypen miteinander. Römische, finnische oder doch lieber russische Sauna? Rechte: SIXX

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