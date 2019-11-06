Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
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Body Check
Folge 7: Folge 7
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das Lebensmittel-Versprechen: Das "sixx"-Magazin überprüft die Lebensmittelangaben auf den Verpackungen ganz genau. Wie hoch ist deren Wahrheitsgehalt wirklich? Zudem: der Thaimassage-Selbstversuch von Reporterin Elena Bruhn. Wie sieht die Original-Massage-Technik aus und was bewirkt sie? Und die neuesten Schönheitstipps für die Frühjahrs- und Sommersaison. Rechte: SIXX
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Genre:Gesundheit, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SIXX