Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8Jetzt ohne Werbung streamen
Body Check
Folge 8: Folge 8
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Diesmal beim "Body Check" auf sixx: das ultimative Abnehm-Quiz. Bei einer Straßenumfrage werden die Passanten nach ihrem Wissen in Punkto Gewichtsreduktion befragt. Zudem: Model Julia Hartstein posiert nackt - nur mit Bodypainting bemalt - für verschiedene Künstler. Und die Top 5 zum Thema Stinkefüße: Was hilft wirklich gegen Fußgeruch und unangenehm riechende Schuhe? Rechte: SIXX
Alle Staffeln im Überblick
Body Check
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Gesundheit, Medizin
Altersfreigabe:
12