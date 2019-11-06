Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Body Check
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Übergewichtige Frauen beim Diät-Test: Low carb, Flüssig-Diät und Co. Was hilft wirklich? Zudem das Thema Zwillinge: Kann man tatsächlich ein schwarzes und ein weißes Baby bekommen? Und der Augenfalten-Creme-Test: Beim "Body Check" auf sixx werden teure Anti-Falten-Cremes unter die Lupe genommen. Was leisten beispielsweise stromleitende Power Pads? Rechte: SIXX
Genre:Gesundheit, Medizin
Altersfreigabe:
12
