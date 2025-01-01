Böse Stiefmütter
Ab 16
Ab 16
Böse Stiefmütter
Sie sind schön und anziehend, wirken warmherzig, freundlich und kinderlieb - die idealen Partnerinnen für alleinerziehende Väter, die einen Mutterersatz für ihre Sprösslinge suchen. Doch in Wahrheit haben diese Frauen nur eines im Sinn: ihren eigenen Vorteil! Was sie suchen, ist ein unbeschwertes Leben im Luxus, das ihnen keiner mehr streitig macht. Und dafür gehen sie über Leichen, machen ihren Familien das Leben zur Hölle, lassen Ehemänner oder angeheiratete Kinder ohne mit der Wimper zu zucken über die Klinge springen. Die neue Serie dokumentiert wahre Begebenheiten und erzählt die haarsträubenden Geschichten von Stiefmüttern, die vor keinem Verbrechen zurückschrecken, um ihre Interessen durchzusetzen.
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.