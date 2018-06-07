Böse Stiefmütter
Folge vom 07.06.2018: Tödlicher Ehrgeiz
44 Min.Folge vom 07.06.2018Ab 12
Auswanderer Werner Hartmann hat in Chicago ein großes Unternehmen aufgezogen und verdient viel Geld. Dabei vernachlässigt er Frau und Kinder, was zur Scheidung führt. In einem Herrenclub lernt er die schöne, junge Debra kennen und verliebt sich Hals über Kopf. Er überschüttet das Party-Girl mit Geschenken und heiratet sie nach wenigen Monaten. Aber Debra hat es nur auf Werners Geld abgesehen und treibt ihn fast in den Ruin. Außerdem betrügt sie ihn in aller Öffentlichkeit. Werner ist jedoch blind vor Liebe und tanzt nach ihrer Pfeife. Als seine beiden Teenager-Töchter versuchen, ihren Vater zur Vernunft zu bringen, sieht Debra rot und will die zwei aus dem Weg räumen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.