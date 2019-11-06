Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!
Folge 3: Folge 3
64 Min.Folge vom 06.11.2019
Single-Lady Sirkka steht mitten im Leben. Doch das sieht man ihrer Wohnküche nicht an: Die Möbel sind wild zusammengewürfelt, das Zimmer sieht aus wie eine Studentenbude und nicht wie die Wohnung einer erwachsenen Frau. Für Janin ist klar: Ein roter Faden muss her! Sie gestaltet den Raum zusammen mit ihrem Team im skandinavischen Stil mit einem Hauch Vintage um. Außerdem hat Janin für Sirkka noch eine ganz besondere Überraschung parat. Rechte: SIXX
Alle Staffeln im Überblick
Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX