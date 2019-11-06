Zum Inhalt springenBarrierefrei
Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!

Folge 4

sixxStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!

Folge 4: Folge 4

64 Min.Folge vom 06.11.2019

Chaos-Queen Debbie lebt in Alfter bei Bonn, im Dachgeschoss des Elternhauses. Dem Raum fehlt es an Stauraum und Struktur. Das schlimmste aber: Es fehlt an Ordnung! Auf dem Boden liegen haufenweise Klamotten. Hosen, Kleider, Oberteile, Schminkutensilien, Kuscheltiere. Mutter Sylvia reicht es! Mit einem heimlich gedrehten Hilferuf hat sie sich bei Home & Living-Expertin Janin Ullmann gemeldet. Ob Janin für dieses Chaos-Zimmer mit Schrägen eine Lösung hat? Rechte: SIXX

