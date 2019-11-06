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Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!

Folge 6

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
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Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!

Folge 6: Folge 6

59 Min.Folge vom 06.11.2019

Nahe der französischen Grenze lebt die 25-jährige Lisa-Marie zusammen mit ihrer kleinen Tochter Melina. Während Melina zwei liebevoll eingerichtete Zimmer hat, ist das Schlafzimmer von ihrer Mama Lisa-Marie alles andere als gemütlich. Style & Living - Expertin Janin Ullmann hat den Hilferuf von Lisa-Maries Mutter erhört und möchte in nur drei Tagen das ungemütliche und abgewohnte Schlafzimmer zu einem traumhaften Rückzugsort im Shabby-Chic Look verwandeln. Rechte: SIXX

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Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!
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