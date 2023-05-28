Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX
Folge vom 28.05.2023
44 Min.
Ab 12

Rund elf Millionen Passagiere werden pro Jahr am Flughafen von Venedig abgefertigt. Und die Beamten und Beamtinnen des Zolls und der Guardia di Finanza haben die schwierige Aufgabe, die Reisenden herauszufiltern, die etwas Illegales transportieren. Bei einem Mann, der mit der Maschine aus Istanbul gelandet ist, lenkt der üble Geruch eines Gepäckstücks die Grenzschützer auf die richtige Spur. Im Hafen von Genua wird unterdessen ein Fahrzeug kontrolliert, das mit der Fähre aus Tunesien angekommen ist. Denn das Benehmen der Insassen schürt Misstrauen.

