Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 25.07.2019: Folge 9
22 Min.Folge vom 25.07.2019Ab 6
La Jonquera in der katalanischen Provinz Girona: Der Grenzübergang an der E-15 ist eine der Hauptverbindungen nach Frankreich. Heute stellen zwei junge Männer die Geduld der Zöllner auf eine harte Probe. Nachdem die Beamten der Guardia Civil eine geringe Menge Haschisch sowie ein Päckchen mit verdächtigen Pillen gefunden haben, nehmen die Grenzschützer das komplette Auto der Männer auseinander. Das Ergebnis: 100 Gramm Rauschgift und über 30.000 Euro in bar! Wegen Verdacht auf Drogenhandel kommen beide Fahrzeuginsassen vorerst hinter Gitter.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.