Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 19.08.2023: Episode 19
22 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6
In Algeciras will ein Autofahrer mit Wohnsitz in Spanien mit einem in Marokko angemeldeten Wagen einreisen. Das ist nicht erlaubt. Am Flughafen in Madrid hält ein Vater unterdessen nach seinem verloren gegangenen Sohn Ausschau. Der 54-Jährige leidet unter einer bipolaren Erkrankung und braucht besondere Unterstützung. Die Guardia Civil macht sich auf die Suche nach dem Mann. Und in Barcelona legen Grenzschützer Zigarettenschmugglern das Handwerk. Dort werden in dieser Folge von „Border Control“ 4403 Schachteln im Wert von 30 000 Euro beschlagnahmt.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
