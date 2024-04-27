Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 27.04.2024: Episode 10
22 Min.Folge vom 27.04.2024Ab 6
Die Guardia Civil kontrolliert am Flughafen in Madrid das Gepäck eines nigerianischen Reisenden. Der Passagier trägt Saatgut bei sich, das er nicht ohne ein Gesundheitszeugnis aus dem Herkunftsland in die EU einführen darf. In La Linea versuchen unterdessen zwei verdächtige Personen Tabakwaren über die Grenze zu schmuggeln. Die Jugendlichen haben die Zigaretten im Reserverad und unter dem Fahrersitz ihres Autos versteckt. Und in Barcelona verlassen sich die Zollbeamten auf ihren Geruchssinn. Dort werden in dieser Folge Kokablätter beschlagnahmt.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
