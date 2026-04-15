Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 15.04.2026: Episode 3
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Beamte der Zollfahndung stehen am Flughafen in Istanbul bereit, um die Passagiere einer Maschine aus Kolumbien zu kontrollieren. Dabei geraten ein junger Mann in einem blauen Trainingsanzug und seine weibliche Begleitung ins Visier der Grenzschützer. Die vielen Länderstempel im Pass des Reisenden weisen ein Muster auf: Er reist etwa alle zwei Tage in ein anderes Land. Das ist höchst verdächtig. Und bei einer Gepäckkontrolle kommen aus einem schwarzen Beutel ein Fläschchen und verpackte Lebensmittel zum Vorschein. Ein unangenehmer Geruch breitet sich aus.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.