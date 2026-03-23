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Border Patrol Neuseeland

Border Patrol Neuseeland: Überraschung im Kupferdraht

WELTFolge vom 23.03.2026
Border Patrol Neuseeland: Überraschung im Kupferdraht

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Border Patrol Neuseeland

Folge vom 23.03.2026: Border Patrol Neuseeland: Überraschung im Kupferdraht

22 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Gefälschte Papiere, versteckte Drogen, unverzollte Waren, eingeschleppte Pflanzen und verbotene Lebensmittel: Der Aufmerksamkeit von Neuseelands Grenzkontrolleuren und ihren vierbeinigen Spürnasen entgeht nichts. Sie kontrollieren Passagiere und Gepäck, Postsendungen und gewerbliche Fracht nach allem, was Mensch und Natur der abgelegenen Inselnation gefährlich werden könnte. Spannende Einblicke in ihre Arbeit an den Flughäfen, Zollstationen und Postzentren zwischen Auckland und Queenstown.

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