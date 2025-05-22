Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 3vom 22.05.2025
23 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12

Tausende Schiffe und Flugzeuge transportieren Reisende, Gepäck und Waren über die Grenzen Neuseelands. Allein im Jahr 2009 kamen rund vier Millionen internationale Reisende in Land. Die Grenzschutzbeamten haben die Aufgabe, zu verhindern, dass Drogen, Pornografie, unerlaubte Tierarten und Waffen sowie Terroristen nach Neuseeland gelangen.

