Border Patrol Südamerika: Der doppelte BodenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Südamerika
Folge vom 22.03.2026: Border Patrol Südamerika: Der doppelte Boden
26 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12
Am Flughafen von Santiago de Chile stoßen die Beamten auf rätselhafte Fälle: Ein Tourist aus Kolumbien verhält sich auffällig, und eine unscheinbar schwere Tasche offenbart ein brisantes Geheimnis. Kurz darauf sorgt ein zehnjähriger Junge mit einer gefundenen Patrone für Aufsehen - und Tränen. Währenddessen entdeckt die Frachtkontrolle ein verdächtiges Paket mit seltsamer Flüssigkeit.
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Genre:Reality, Unterhaltung, Dokumentation
Altersfreigabe:
12