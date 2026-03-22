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Border Patrol Südamerika

Border Patrol Südamerika: Der doppelte Boden

WELTFolge vom 22.03.2026
Border Patrol Südamerika: Der doppelte Boden

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Border Patrol Südamerika

Folge vom 22.03.2026: Border Patrol Südamerika: Der doppelte Boden

26 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12

Am Flughafen von Santiago de Chile stoßen die Beamten auf rätselhafte Fälle: Ein Tourist aus Kolumbien verhält sich auffällig, und eine unscheinbar schwere Tasche offenbart ein brisantes Geheimnis. Kurz darauf sorgt ein zehnjähriger Junge mit einer gefundenen Patrone für Aufsehen - und Tränen. Währenddessen entdeckt die Frachtkontrolle ein verdächtiges Paket mit seltsamer Flüssigkeit.

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